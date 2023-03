Janneke overleed door schuld van GGzE: 'Eindelijk is er gerechtigheid'

Na tien jaar komt er voor José van Erum en haar familie een einde aan een nachtmerrie. Het gerechtshof in Den Bosch bepaalde woensdagochtend dat de Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) schuldig is aan de dood van haar dochter Janneke in 2013. "Dit is zo'n opluchting."

In april 2013 werd de 29-jarige Janneke opgenomen op de afdeling Spoedeisende Psychiatrie van de GGzE. Ze had ernstige psychische klachten en kreeg het medicijn clozapine. Een maand na haar opname overleed ze. Uit onderzoek bleek dat ze overgevoelig was voor het medicijn en dat ze hierdoor een ontsteking kreeg aan haar hartspier. Iets wat de instelling had moeten zien. Na een jarenlange rechtszaak, oordeelde de rechter in 2019 dat de GGzE niet schuldig was aan de dood. Pijnlijk, omdat volgens José en vader Jan de bewijzen op tafel lagen. Ze besloten in hoger beroep te gaan. Woensdag, weer vier jaar later, was het moment daar. "Ik heb vannacht heel slecht geslapen", vertelt José geëmotioneerd. "Ik was behoorlijk zenuwachtig, ook al wist ik dat we alle bewijzen hadden aangeleverd. Maar die uitspraak van de vorige keer zat in mijn achterhoofd."

"Eindelijk hebben we gerechtigheid."

Dit keer viel het vonnis wél de kant van de nabestaanden op. Volgens het gerechtshof is de zorg voor de vrouw ernstig tekortgeschoten in de periode voor haar dood. Zo wijst het hof op de te hoge werkdruk onder het personeel. Ook werd er niet goed gereageerd op resultaten van het bloedonderzoek en lichamelijke klachten van Janneke. De opluchting bij José is immens. "Eindelijk hebben we gerechtigheid. En het voelt als een stukje troost. Janneke is nu niet helemaal voor niks doodgegaan. Ik was zo bang dat ze bij nieuwe gevallen haar zaak zouden gebruiken om de zorginstanties vrij te spreken. Nu is het andersom." Dat signaal aan de gezondheidszorg is waar het Jannekes geliefden al die jaren om te doen was. "Je hebt niet met nummers te maken, maar met mensen. Mijn man en ik willen dat geen enkel ander gezin dit mee hoeft te maken. Ons kind had nog kunnen leven. Dat is zo pijnlijk, je kunt het niet met woorden beschrijven."

"We hebben thuis een slinger opgehangen en Janneke gefeliciteerd."

Het gerechtshof legt de GGzE een voorwaardelijke boete op van 19.500 euro. Dat bedrag is bewust niet onvoorwaardelijk, omdat een boete de toch al enorme (financiële) druk op de zorg alleen maar zou verhogen. "Daar zijn wij het helemaal mee eens. Het laatste wat we willen, is dat het ten koste gaat van de behandeling van patiënten." Met deze uitspraak zet het gezin opnieuw een stap in het rouwproces, vertelt José. "We hebben thuis oprecht een slinger opgehangen en Janneke gefeliciteerd. En vanavond drinken we een borreltje, met haar foto erbij. Het gemis blijft altijd, maar zo zijn we toch weer even samen. Dit is heel waardevol voor ons."