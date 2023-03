Jongen (8) overleden na botsing met auto in Duizel

Bij een ernstig ongeluk in Duizel is woensdagmiddag een 8-jarige jongen om het leven gekomen. Een auto en het kind, dat te voet was, botsten tegen elkaar. Dat meldt de politie.

Het ongeval gebeurde iets na half vijf in de Waterhof. In eerste instantie werd gemeld dat er een of meerdere mensen gewond zijn geraakt, waarna een traumahelikopter werd gealarmeerd. Buurtbewoners spreken van een noodlottig ongeluk. De automobilist zou zich volgens hen aan de snelheid hebben gehouden. Een speciaal verkeersteam van de politie doet onderzoek.