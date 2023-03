Speurtocht naar het allergezelligste bedrijf op Omroep Brabant radio

Stap jij op zondagavond met een glimlach je bed in omdat je de volgende dag weer mag werken? Voelen jouw collega’s als vrienden en is het op jouw werk altijd feest? Mooi, want Omroep Brabant radio is op zoek naar Het Gezelligste Bedrijf van Brabant.

De winnaar van de prestigieuze titel in 2022 was IT-bedrijf Copaco in Eindhoven. Maarten Kortlever van Omroep Brabant radio zat vorig jaar in de jury: “Daar is het keigezellig. Je komt er binnen in een soort brasserie waar op vrijdagmiddag een lekker biertje gedronken kan worden. De sfeer Is er top.”

Hopelijk is het veel Brabanders net zo leuk op het werk. Denk je dat jouw bedrijf het gezelligste is van de provincie?

Zet snel de radio op de werkvloer aan op Omroep Brabant en geef jou en je collega’s op. Dan maken jullie kans op een prachtige award en mogen jullie je een jaar lang Het Gezelligste Bedrijf van Brabant noemen. De winnaar krijgt ook nog eens een lunch voor het hele bedrijf.



Geef je snel op

Meedoen is simpel. Ga naar omroepbrabant.nl/werkvloer en geef je op. Uiteraard willen we wel even weten waarom het nu juist bij jullie zo ontzettend gezellig is. Als je wordt uitgekozen komen we langs om te checken hoe gezellig het daar écht is en of de radio op Omroep Brabant staat. Krijg je bezoek, dan ben je automatisch finalist!

De Week van de Werkvloer is van 3 tot en met 7 april te horen op Omroep Brabant radio. Op vrijdag 7 april wordt de winnaar bekendgemaakt.

Alles lezen over de Week van de Werkvloer? Kijk op omroepbrabant.nl/werkvloer.