Kringloopwinkels tegen legitimeren: 'Mensen gaan niet in de wachtrij staan'

Kringloopwinkels zien niets in de nieuwe wet waardoor mensen zich moeten legitimeren als ze spullen komen brengen. Ad Vogels van de kringloopwinkel in Schijndel: "Alles waar een stekker aan zit, fietsen en sieraden moeten we registreren.” Hij is bang voor lange wachtrijen en denkt dat mensen straks bruikbare spullen naar de milieustraat zullen brengen of zelfs zullen dumpen.

Auto’s rijden af en aan bij de kringloopwinkel in Schijndel. Op een drukke dag komen er 150 gulle gevers langs die soms aanhangwagens vol met spullen afleveren. Nu kun je dat nog gewoon neerzetten bij het inzamelpunt, maar als er een nieuwe wet ingaat moet je je straks eerst je identiteitsbewijs laten zien. "Straks moet je eerst een hele doos doorspitten, terwijl mensen moeten wachten. Dat is geen doen.” Hij haalt een paar sieraden uit een tas. “Zouden dit zilveren oorbellen zijn of niet? Je weet het niet en dus zou je bijna alles moeten controleren. Daar ben je uren mee bezig.”

"Welke dief gaat er nou stelen en het vervolgens doneren?"

De nieuwe wet verplicht kringloopwinkels om veel spullen te registreren, om witwaspraktijken en heling tegen te gaan. Maar dat probleem ga je volgens Vogels niet oplossen bij de kringloop. “Wij betalen niks voor de spullen die hier binnenkomen, dus niemand wordt hier rijker van. Welke dief gaat er nou stelen en het dan weggeven? Dat zou een mooie Robin Hood zijn”, lacht hij. Ook bezoekers begrijpen weinig van het voorstel. “De kracht is juist dat je even snel langs de kringloop rijdt en het dan kwijt bent", zegt Pleun Stapelbroek. "Maar als ik in de rij moet gaan staan, doe ik dat straks misschien niet meer."

"Er zullen wel meer dumpplekken komen."

Directeur Vogels: “We weten allemaal dat duurzaamheid hoog op de agenda staat. Dit gaat helemaal tegen de stroom in. Zo zullen spullen weer in de grijze kliko's gegooid worden. Mensen zullen vaker naar de milieustraat rijden, omdat ze hier uren in de rij moeten staan.” Pleun verwacht ook meer dumpingen. “Dat gebeurt hier in Schijndel bij de vuilnisbakken al en er zullen dan wel meer dumpplekken komen." Gemeenten zijn nu nog vrij om te handhaven op de registratieplicht. Dat betekent dat nog niet overal gecontroleerd wordt. De branchevereniging van de kringloopwinkels gaat met het ministerie praten om het plan van tafel te krijgen. Daar heeft Ad Vogels alle vertrouwen in. “Ik ga er echt vanuit dat dit niet doorgaat, want dit is gewoon een lachertje.”