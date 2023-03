Dassen onder spoor bij Esch mogen nog niet verplaatst, in Friesland al wel

In Friesland mag spoorbeheerder ProRail de dassen bij het spoor in het Friese Molkwerum verhuizen. Dit mag pas als de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) daar toestemming voor heeft gegeven. In Brabant heeft de RVO nog geen toestemming gegeven om de dassen te verplaatsen die onder het spoor bij Esch zitten te verplaatsen.

De das is een beschermde diersoort en daarom moet de rijksdienst eerst toestemming geven, voordat ProRail maatregelen kan nemen. ProRail wacht nog op zo’n ontheffing om ook In Esch aan de slag te gaan. Hoe lang dat nog gaat duren, is niet bekend. De voorbereidende werkzaamheden zijn donderdagochtend begonnen onder toeziend oog van ecologen. Zo wordt het gras gemaaid en worden er hekken geplaatst met kleppen. Daardoor kunnen de dassen hun burcht wel uit, maar niet meer in. Tussen Leeuwarden en Stavoren rijden er al sinds 13 maart geen treinen door de aanwezigheid van dassen. Tussen Den Bosch en Eindhoven ligt het treinverkeer sinds dinsdag voor zeker een week stil. Als de dassen zijn vertrokken moet ook nog het spoor worden hersteld. Of dit allemaal lukt voor woensdag is zeer de vraag. ProRail meldde eerder deze week dat er in totaal zo'n veertig plekken in Nederland zijn waar dassen vlak bij het spoor leven. Dat kan in de toekomst opnieuw gevolgen hebben voor de stabiliteit van het spoor en het treinverkeer.

Voor de dassenburcht worden hekken geplaatst. De dassen kunnen er wel uit, maar niet meer in.