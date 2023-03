Fietser zwaargewond na aanrijding in Eersel

Een fietser is donderdagavond in de buurt van Eersel zwaargewond geraakt bij een aanrijding met auto. Het ongeluk gebeurde even voor zes uur op de splitsing Postelseweg en Wolverstraat.

Frits van Otterdijk Geschreven door

Het slachtoffer werd bij het verkeerslicht aangereden door een auto die vanuit Eersel richting Duizel reed. Onderweg naar het ziekenhuis in Tilburg, is de ambulance korte tijd gestopt naast de snelweg bij Oirschot. Dat gebeurde om een arts van een opgeroepen traumahelikopter de gelegenheid te geven voor een medische behandeling. De toestand van het slachtoffer was dusdanig kritiek, dat hiertoe werd besloten. Na het ongeluk is de plek van het ongeluk afgesloten. De politie doet technisch onderzoek.