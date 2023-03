Blokken amfetaminepasta gevonden in huis, twee mannen opgepakt

In een huis aan de Molenakker in Berkel-Enschot heeft de politie donderdagmorgen vier blokken met amfetaminepasta gevonden. Ook stond er een doos met hennepstekken. De 31-jarige bewoner en een 24-jarige man zijn aangehouden.

Medewerkers van de gemeente en agenten van het politieteam Groene Beemden bezochten de woning voor een bestuurlijke controle. Er waren meldingen binnengekomen over mogelijke drugshandel.

Na goed zoeken vonden agenten in de keuken vier blokken met een wit goedje. De pakken waren opgeslagen in een vriesvak. Uit een test bleek dat het ging om vier kilo amfetaminepasta. In de schuur vonden de agenten een doos met circa 300 hennepstekjes.

Bij de aanhouding verzette de 24-jarige man zich. Hij is bij de politie bekend als veelpleger en werd gezocht voor een misdrijf.