Blokken amfetaminepasta gevonden in woning, twee mannen opgepakt

In een woning aan de Molenakker in Berkel-Enschot heeft de politie donderdagmorgen vier blokken met amfetaminepasta gevonden. Ook stond er een doos met hennepstekken. De 31-jarige bewoner en een 24-jarige man die ook in de woning was, zijn aangehouden.

Frits van Otterdijk Geschreven door