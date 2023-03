Wilde politie-achtervolging eindigt in Den Bosch, man opgepakt

De politie heeft donderdagavond in Den Bosch een man opgepakt na een wilde politie-achtervolging. Agenten zaten vanaf Limburg achter een auto aan. Daarbij is ook een politiehelikopter ingezet. In de Kempenlandstraat slaagde de politie erin om de Range Rover klem te rijden.

De verdachte man wist echter lopend te ontsnappen. Hij zou zich hebben verschanst in een woning in de buurt. Een arrestatieteam was onderweg om hem op te pakken. De politie bevestigde korte tijd later dat iemand is aangehouden.

In de omgeving van de Bossche wijk 't Zand was veel politie op de been. Agenten waren uitgerust met kogelwerende vesten. Volgens een ooggetuige stonden ruim twintig eenheden van de politie paraat. Ook de hondenbrigade werd ingezet.