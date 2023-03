Wilde politieachtervolging eindigt in Den Bosch, man opgepakt

De politie heeft donderdagavond in Den Bosch een man opgepakt na een wilde politieachtervolging. Agenten zaten al vanaf Limburg achter hem aan. Daarbij is ook een politiehelikopter ingezet. In de Kempenlandstraat slaagde de politie erin om de Range Rover waarin de man reed, klem te rijden.

De man wist echter lopend te ontkomen. Hij zou zich hebben verschanst in een portiek of een nabijgelegen woning. Een zogeheten Rapid Response Team van de politie kon hem korte tijd later, rond kwart voor tien, in de boeien slaan.

Verkeerscamera's

Volgens een woordvoerder van de politie werd de man gezocht. Waarvoor wil hij niet zeggen. De achtervolging begon rond zeven uur 's avonds, nadat verkeerscamera's de nummerplaten van de auto gespot hadden. Het kenteken stond geregistreerd. Dat was aanleiding voor de politie om achter de Range Rover aan te gaan.

De chauffeur reageerde niet op stoptekens en ging ervandoor. Volgens de woordvoerder van de politie hebben agenten ook in Sint-Michielsgestel en Den Dungen geprobeerd de man te laten stoppen.

In en om de wijk 't Zand in Den Bosch was veel politie op de been. Agenten waren uitgerust met kogelwerende vesten. Volgens een ooggetuige stonden ruim twintig eenheden van de politie paraat. Ook de hondenbrigade werd ingezet.