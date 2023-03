Michael van Gerwen verliest finale van Premier League in Newcastle

Michael van Gerwen moest in de finale zijn meerdere erkennen in Gerwyn Price (foto: PDC). Gerwyn Price straalt na zijn fraaie zege op Michael van Gerwen (foto: PDC). Michael van Gerwen rekende in de halve finale nog met 6-0 af met Nathan Aspinall (foto: PDC). Volgende Vorige 1/3 Michael van Gerwen moest in de finale zijn meerdere erkennen in Gerwyn Price (foto: PDC).

Michael van Gerwen blijft goed op dreef in de Premier League darts. Ook donderdagavond, tijdens de achtste speelronde, bereikte de Vlijmenaar de finale. Maar daarin had hij niets in te brengen tegen de Welshman Gerwyn Price.

Van Gerwen begon de achtste speelronde met een wedstrijd tegen de Schot Peter Wright. Dat duel ging lange tijd gelijk op. Van Gerwen had in de beslissende leg een fraaie 150-uitgooi nodig om zich te plaatsen voor de volgende ronde. In de halve finale had 'Mighty Mike' geen moeite met de Engelsman Nathan Aspinall, die een ronde eerder nog afrekende met de Belg Dimitri van den Bergh. Van Gerwen zette 'The Asp' met 6-0 opzij. Zware finale

Dat beloofde wat voor de finale tegen Gerwyn Price. Maar daarin moest Van Gerwen de eerste leg, die hij mocht beginnen, meteen afstaan. Dit bleek de voorbode een zware wedstrijd. Met een tien- en een twaalfdarter liep de Welshman verder weg bij Van Gerwen. Even dreigde en zogenoemde whitewash (een 6-0 nederlaag), maar dat kon Van Gerwen met het raken van de dubbel tien in de zesde leg voorkomen. Een beurt later maakte Price het karwei alsnog af met een tiendarter op dubbel twintig. Stand

Van Gerwen gaat nog altijd aan de leiding in de Premier League darts, met 25 punten. Price volgt op zeven punten. "Ik speel de laatste paar weken echt goed", zei de Welshman na afloop. "Zeker tegen Michael heb je dit nodig om te kunnen winnen." De volgende speelronde, volgende week donderdag, is in Berlijn. Daar begint Van Gerwen tegen de Welshman Jonny Clayton.