Van dit weerbericht zal je waarschijnlijk niet heel gelukkig worden...

Op lekker lenteweer hoeven we voorlopig nog niet te rekenen. Dat vertelde Alfred Snoek van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant.

Deze vrijdagochtend moeten we volgens hem rekening houden met buien die overtrekken. "Af en toe breekt de zon door. Dan ziet het er best vriendelijk uit, maar dat zijn kortstondige momenten."

Vanmiddag worden de buien heftiger: "Dan kan het op een aantal plaatsen in de provincie onweren of hagelen. Met 15 graden is het niet koud voor de tijd van het jaar."

Beetje onstuimig

Met die buien moeten we ook vrijdagavond en -nacht en zaterdag rekening blijven houden. Al is er zaterdag overdag ook af en toe wat zonneschijn. "Maar met een stevige wind wordt het toch een beetje onstuimig. Zaterdagmiddag wordt het nog maar 12 of 13 graden."

Zondag wordt volgens de weerman van Weerplaza een dag om binnen te zitten. "Het wordt dan kouder, een graad of 9 maximaal. Het is daarbij bewolkt en er valt van tijd tot tijd regen."

Wisselvallig

Ook voor volgende week heeft Alfred geen goed nieuws. "Maandag krijgen we een paar buien met hagel, natte sneeuw en een gure noordwestenwind. Het wordt dan maximaal een graad of 7. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig. Alleen de temperatuur zal voorlopig wat opkrabbelen."

