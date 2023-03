Handenvol werk om het buitenzwembad over een maand weer klaar te hebben

Je moet er met dit weer misschien nog niet aan denken, maar over een maand gaan de buitenbaden weer open. En dus wordt er bij zwembad Bijtelskil in Sleeuwijk volop gedweild, gesjouwd en gepoetst.

Het zwembad heeft dit jaar een nieuwe coating en nieuwe tegels gekregen. Daarom is de klus minder zwaar dan normaal. "Ja dat scheelt wel wat uurtjes poetsen want op deze tegels en muren zit nog geen aanslag", vertelt Wilma lachend.

Het zwembad is nu nog leeg. Op de bodem staat Wilma van Rijn met haar collega's te vegen en te dweilen. "Het is een hele klus hoor! We moeten blaadjes weghalen, de bak schoonspuiten, terrasmeubels moeten schoongemaakt en teruggeplaatst worden. Het zijn heel veel onderhouds- en schoonmaakklusjes."

Zwembad Bijtelskil trekt in een mooie zomer zo'n 50.000 bezoekers. Alles moet tiptop in orde zijn. Al vanaf februari zijn er iedere week vrijwilligers in touw om het buitenbad klaar te maken. "Je staat er versteld van wat er allemaal opgeruimd en schoongemaakt moet worden na de winter. Maar het komt goed omdat we veel vrijwilligers hebben die spontaan hun hulp aanbieden."

Als alles schoon is, volgt er nog een enorme klus: het vullen van de twee grote baden en het peuterbadje. Wilma legt uit: "Het duurt ongeveer een week, voordat er genoeg water in zit. En dan moet het nog op temperatuur worden gebracht en moeten we ervoor zorgen dat het chloorgehalte klopt."