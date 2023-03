Alexander werd door twee mannen van zijn fiets geslagen omdat hij homo is

Alexander (43) uit Prinsenbeek werd woensdagnacht mishandeld na een bezoekje aan vrienden. Twee mannen sloegen hem van zijn fiets, scholden hem uit en schopten hem in zijn buik waardoor hij in het ziekenhuis belandde. Hij vermoedt dat de daders hem pakten omdat hij op mannen valt. "Ze riepen kankerhomo."

"Het is verschrikkelijk dat je niet eens meer normaal over straat kan", vertelt Alexander nog altijd geschrokken. Na een bezoek aan vrienden dacht hij woensdagnacht rond half twee veilig naar huis te fietsen. Bij de Ettensebaan en Adriaan Klaassenstraat in Breda werd hij ineens belaagd.

"Ik kreeg uit het niets een duw of trap in mijn rug. Daarna werd ik uitgescholden voor kankerhomo en werd ik in mijn buik geschopt. Snel daarna ging het licht uit", vertelt hij geëmotioneerd.

"De daders waren met z'n tweeën en droegen donkere kleren. Ze spraken Nederlands met een buitenlands accent. Voor de rest weet ik niets. Ik denk dat ze mij moesten hebben omdat ik op mannen val. Misschien zagen ze dat aan mijn hoog geblondeerde haar."