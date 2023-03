Broer van opgepakte plofkraker: 'Hij knipte wel vaker zijn enkelband door'

De man (22) die donderdagavond werd aangehouden in Den Bosch na een lange en wilde achtervolging had zijn enkelband doorgeknipt en wilde uit handen van de politie blijven na een plofkraak. Hij zou al ruim anderhalf jaar op de vlucht zijn. Dat vertelt zijn broer in een gesprek met Omroep Brabant. Die vertelt ook dat zijn broer al vijf of zes keer zijn enkelband zou hebben doorgeknipt.

De 22-jarige man werd donderdagavond ineens gesignaleerd. Hij stak in Zuid-Limburg de Nederlands-Belgische grens over met een Range Rover, die de politie in de gaten hield. Hij zat samen met een 21-jarige Bosschenaar in die auto toen camera’s boven de snelweg het kenteken herkenden.

Met camera’s langs de A2 werd de auto gevolgd. Bij Boxtel-Noord kreeg hij een stopteken, maar de man ging ervandoor. Volgens de broer van de aangehouden man zat de politie echter al veel langer achter hem aan met politieauto’s.

'Langer dan een half uur'

“Hij heeft mij meerdere keren gebeld en vertelde dat hij werd gevolgd. En die gesprekken hebben langer dan een half uur geduurd. Hij wilde ook dat ik hem ergens in Den Bosch kwam halen, maar ik denk dat hij daarmee de politie op een dwaalspoor wilde zetten.”

Nadat de voortvluchtige man ervandoor was gegaan bij Boxtel, reed hij met hoge snelheden via Sint-Michielsgestel naar Den Bosch. Daarbij ramde hij politieauto’s en reed hij tegen het verkeer in op de A2.

Politiehelikopter

Nadat de bijrijder in Den Bosch uit de auto was gesprongen, reed de man naar het appartementencomplex van zijn vriendin in de Kempenlandstraat. Vanuit de politiehelikopter zagen agenten dat de man daar zijn auto parkeerde en naar binnen ging.

Binnen de kortste keren werd het gebouw omsingeld door een leger aan agenten. Een arrestatieteam werd opgeroepen om de man aan te houden.

'Eigenlijk wel blij'

“Ik had hem aan de lijn, terwijl hij verstopt zat in een kelderbox”, vertelt zijn broer. “Hij zei dat de politie niet naar binnen durfde en wachtte op een speciaal team. Op een gegeven moment hoorde ik roepen dat hij eruit moest komen. Anders zouden ze de hond loslaten.”

De broer van de verdachte is eigenlijk wel blij dat hij is aangehouden. “Ik had dit liever een jaar eerder gehad. Hoe langer hij vrij is, hoe meer problemen er komen. Hij was al ruim anderhalf jaar op de vlucht en heeft inmiddels al vijf of zes keer zijn enkelband doorgeknipt. Elke keer als hij weer een enkelband kreeg, knipte hij hem door. Hij zat overal en nergens.”

Wat de man precies heeft gedaan en welke problemen hij allemaal had, weet zijn broer ook niet precies. Of wil hij niet zeggen. Waar de man de plofkraak zou hebben gepleegd is niet bekend.