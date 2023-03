Op 23 maart 2023 is een oud artikel over een veroordeling van directeuren van papierverwerkingsbedrijf Van Puijfelik B.V. van een update voorzien. Daardoor is de suggestie gewekt dat het zou gaan om een nieuwe/recente gevangenisstraf. In werkelijkheid gaat het om een zaak uit 2011 en een vonnis van januari 2017. De directeuren zijn uiteindelijk op 22 december 2021 vrijgesproken.

