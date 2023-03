Man die vanaf zijn balkon op huizen schoot is opgepakt

De man die vrijdagmiddag vanaf zijn balkon aan de Beverloweg in Eindhoven op een blok rijtjeshuizen aan de overkant van de straat schoot, is rond half tien 's avonds opgepakt. Hij wist in eerste instantie te vluchten, voordat het arrestatieteam bij het flatgebouw aankwam.

Even voor zessen kreeg de politie de melding van een man die vanaf zijn balkon zou hebben geschoten. Meteen werd er flink uitgerukt. Het gebied werd afgezet en een arrestatieteam omsingelde het gebouw. Na onderzoek bleek dat de man op dat moment al gevlucht was. Rond zeven uur mochten de bewoners van het gebouw daarom weer terug naar binnen.

In de uren daarna hoorde de politie mogelijke getuigen en deed het sporenonderzoek. Uiteindelijk kon de man rond half tien worden aangehouden op het Gerretsonplein in Eindhoven. Waarom hij is begonnen met schieten, onderzoekt de politie nog.

Volgens buurtbewoners is het niet de eerste keer dat dit gebeurt. Ook in garageboxen in de straat zitten de nodige kogelgaten en een aantal jaar geleden zou er ook al vanuit de flat zijn geschoten. In de flat van de schutter vond de politie onder andere een aantal zwaarden. Die zijn in beslag genomen.