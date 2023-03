Willems fiets brak doormidden door productiefout: 'Ik heb elke dag pijn'

De Eindhovenaar Willem Adriaans is de dupe geworden van een bizar ongeluk. Tijdens een ritje naar de supermarkt brak zijn fiets totaal onverwacht doormidden. De oorzaak: een productiefout. Aan de val hield Willem blijvende gezondheidsklachten over.

De breuk van de fiets blijkt te komen door een productiefout van fietsenfabrikant Sparta. Daardoor is het frame te zwak en kan het bij intensief gebruik stukgaan. Een terugroepactie is totaal aan Willem voorbijgegaan. ''Ik zag het nergens op tv of internet voorbijkomen. Ik wist helemaal niet dat er een actie gaande was. Een vriend heeft het tegen me verteld'', zegt Willem.

Syndroom van Tietze

De val van Willem heeft grotere gevolgen dan in eerste instantie werd gedacht. Na ernstige pijnklachten in zijn borst wordt bij hem wordt het syndroom van Tietze vastgesteld. De ziekte (door Willem heel toepasselijk het syndroom van Fietze genoemd) valt niet te genezen. Willem lijdt nu aan chronische pijnen. Vooral met hoesten en bepaalde bewegingen van zijn bovenlichaam vlamt de pijn op. ''Ik kan niet meer fatsoenlijk zitten. Zo moet ik op een tuinstoel zitten om mijn arm te kunnen ondersteunen, anders verga ik van de pijn."

Volgens de Eindhovense advocaat Guido Schakenraad is een schadevergoeding hier wel op zijn plaats. ''Het bedrijf is een terugroepactie is gestart, dat geeft aan dat er een gebrek aan het product is. Wij spreken dan van productaansprakelijkheid'', legt Schakenraad uit. Willem wil vooral andere Sparta-bezitters waarschuwen met zijn verhaal. En hij zou blij zijn als hij een nieuwe E-bike zou krijgen. ''Ik durf niet meer op deze fiets te fietsen,.'

Miljoenen

Als kan worden aangetoond dat de productiefout de val heeft veroorzaakt, en de val vervolgens het syndroom van Tietze, dan is er volgens advocaat Schakenraad wel meer te claimen dan alleen een nieuwe fiets.

"Als zo'n verband eenmaal vaststaat dan dan kijken ze vervolgens naar inkomensverlies, smartengeld, vergoeding van speciale therapieën, hulp in de huishouding ... enzovoorts. Hoewel het in Nederland nogal meevalt, kan zo'n schadevergoeding in sommige gevallen toch wel in de miljoenen euro's lopen."

Desondanks blijft Willem Adriaans huiverig om een rechtszaak aan te spannen. Hij is bang voor hoge kosten, mocht hij de zaak verliezen. Sparta was op korte termijn niet bereikbaar voor commentaar.