Gemeente Eindhoven sluit TikTok af voor ambtenaren

Ambtenaren van de gemeente Eindhoven hebben op hun werkplek en werktelefoon vrijwel geen toegang meer tot TikTok. Ook het account van het gemeente op de Chinese filmpjesapp is deze week verwijderd.

Sinds eind november is het voor ambtenaren onmogelijk om de app op hun werktelefoon te installeren. Het is niet expliciet verboden maar wordt standaard technisch onmogelijk gemaakt, legt een woordvoerder van de gemeente Eindhoven uit in het ED.

Onmiddellijk verwijderen

Medewerkers die de app al op hun mobiele telefoon hadden staan, kunnen die binnenkort niet meer gebruiken. Het kost volgens de gemeente alleen nog wat tijd om de toegang tot TikTok via alle toestellen onmogelijk te maken. Het personeel is daarom gevraagd de app onmiddellijk te verwijderen. Ook toegang tot de website van TikTok is door de gemeente geblokkeerd.

TikTok ligt al langer wereldwijd onder vuur. Het platform is technisch in staat toetsaanslagen vast te leggen en de vrees bestaat dat gevoelige informatie daarom niet veilig is en in handen komt van de Chinese overheid. TikTok zou banden onderhouden met de Chinese regering.

Eerder deze week werd ook rijksambtenaren gevraagd spionagegevoelige apps van hun werktelefoon te halen.