Theo Maassen stuurt 3-jarig meisje weg bij zijn theatershow

Cabaretier Theo Maassen heeft een 3-jarig meisje en haar moeder weggestuurd uit de zaal van het Arenberg Theater in Antwerpen waar hij vrijdagavond zijn show 'Onbekend Terrein' gaf. "Sorry, maar ik doe mijn show niet voor een 3-jarige", zei Maassen.

Yvonne Scherphof uit Den Bosch zat op dat moment in de zaal, samen met haar man. "Ik had hem al een paar keer aangetikt. Hoor ik dat nou goed, zei ik, ik hoor een kind?" Tussen de grappen van Maassen door hoorde ze het geschater en gegrinnik van klein meisje. Eerst dacht ze dat het misschien een lachband was, maar dat bleek niet het geval. Het viel Maassen uiteindelijk ook op.

Met zijn hand boven zijn ogen tuurde Maassen de zaal in. "Zo heb ik nog nooit iemand horen lachen", reageerde de cabaretier. Hij had nét een grove grap gemaakt over zijn ouders. "Toen moest het kindje zó hard lachen, dat het iedereen opviel."