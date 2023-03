Agenten trappen deur van huis bejaarde vrouw in: 'Ik was al wakker!'

Het zal je maar gebeuren als bejaarde vrouw, trapt de politie 's ochtends vroeg ineens de deur van je huis binnen. Dit overkwam een 90-jarige vrouw kort geleden.

De politie was gewaarschuwd omdat de bejaarde vrouw, die normaal gesproken altijd stipt op tijd wakker is en de deur opendoet voor de thuiszorg, op een ochtend de deur niet opendeed. Daarop kregen agenten het verzoek of ze even wilde gaan kijken of zij wel contact met de vrouw zouden kunnen krijgen. De politie krijgt geregeld dit soort verzoeken van thuiszorginstanties en zorginstellingen.

"Wat doen jullie nou? Ik ben al wakker!"

"Mijn collega en ik gingen erheen", blikt wijkagent Jutka van de politie Weerijs terug. "Ik vind dit soort meldingen altijd een beetje spannend, omdat je niet weet hoe het gaat lopen. In negentig procent van de gevallen treffen we namelijk een bewoner overleden of in medische nood aan. Het betreden van een huis en niet weten wat je aantreft, is iets wat ik niet graag doe." Aangekomen bij het huis van de bejaarde vrouw kregen de agenten inderdaad geen contact met de vrouw. "In het kader van hulp verlenen aan hen die dat nodig hebben, besloot mijn collega met zijn schoenmaat 45 de deur open te trappen. Blijkbaar gaat het om een oud huis, want de deur vloog bij de tweede keer wagenwijd open. Toen hoorden we ineens een stem: "Wat doen jullie nou? Ik ben al wakker!"

"Na onze uitleg moest ze er een beetje om lachen."