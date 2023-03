Dode gevonden in uitgebrande auto: 'Staat heel diep op een zandpad'

In een uitgebrande auto aan de Lage Logtsedijk in Oisterwijk is rond elf uur zaterdagochtend een dode ontdekt.

"De auto staat heel diep op een zandpad", vertelt een 112-correspondent. Wie de auto met daarin het lichaam ontdekte, is niet bekendgemaakt. Plaats delict

Het is niet duidelijk of de auto nog in brand stond toen de brandweer aankwam. De auto is volledig uitgebrand. Agenten en de de brandweer zijn met veel mensen aanwezig. De politie heeft een plaats delict ingericht en doet onderzoek.

Diverse hulpverleners werden opgeroepen na de vondst van de uitgebrande auto in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

De politie doet onderzoek aan de Lage Logtsedijk in Oisterwijk (foto: Toby de Kort/SQ Vision).