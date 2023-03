Reg (77) vindt na jaren zijn geliefde brieven terug: 'Mijn levensverhaal'

Een paar jaar geleden werkte Reg Timmermans (77) aan een handgeschreven boekje over zijn leven en zijn werk bij de Unox-fabriek in Oss. Een zorgmanager die voor zijn zus (97) zorgde, bij wie Reg vaak was, bood aan de tientallen losse A4'tjes voor hem uit te typen. Maar kort daarna verdween de vrouwelijke zorgverlener spoorloos, en daarmee ook zijn handgeschreven levensverhaal. Dat begon te knagen en Reg ging op zoek naar de zorgverlener.

Jarenlang zocht hij naar de papieren en de verpleegster. "De verhalen zijn me heel dierbaar. Het is mijn levensverhaal", vertelt hij. Opnieuw opschrijven lukte hem niet meer, onder meer door de spierreuma die onlangs bij hem werd geconstateerd.

"Ik gaf het op, maar het zat me toch niet lekker."

Op de blaadjes schreef hij dingen over zijn stad Oss, maar ook herinneringen uit zijn persoonlijke leven, zoals de keer dat hij als kind met zijn zus op een stilstaande vrachtwagen stuitte. Stiekem kropen ze achter het stuur en binnen de kortste keren hadden ze het ding aan het rijden, vertelt Reg. "Dat ging natuurlijk mis", lacht hij. "Uiteindelijk kwamen we tegen de muur van een protestantse kerk tot stilstand." Of die ene keer dat een jongen uit de straat letterlijk zijn billen brandde toen hij door de zusters van de kleuterschool op de verwarming werd gezet. Die verhalen zou de verpleegkundige van zijn zus, waar hij in die tijd vaak aan bed zat te schrijven, voor hem uittypen. Maar toen de verpleegkundige ergens anders ging werken, verloor hij haar uit het oog. Zo raakte Reg ook al zijn verhalen kwijt, die hij aan haar had meegegeven. Reg zocht haar lange tijd. "Ik heb van alles geprobeerd. Ik had haar nieuwe collega's gevonden, maar die mochten niet zomaar haar nummer aan mij geven." Uiteindelijk gaf hij het op. "Maar het zat me niet lekker, dus toen ik een lezer-helpt-lezerrubriekje in de krant zag, besloot ik daar om hulp te vragen."

"Ik herkende haar stem meteen."