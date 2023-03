Wat moet je doen tegen vervelende grasvliegjes? Frans heeft de oplossing

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Luisteraars kunnen vragen insturen via [email protected] Dit keer besteedt hij in Stuifmail onder meer aandacht aan parende gehoornde metselbijen, parende bruine kikkers, ellende van grasvliegjes en een junikever.

Iedere zondag is er ook een nieuwe aflevering van de Stuifmail-podcast.

Wat te doen tegen de honderden grasvliegjes in een appartementencomplex?

Ans Klinckenberg en haar mede appartementenbewoners krijgen elk jaar meer en meer last van zogenaamde grasvliegjes. Ze vraagt zich wat hier tegen te doen is. Helaas heeft ze geen foto meegestuurd, maar ik ken de soort wel. De grasvlieg is een kleine vliegensoort van maximaal drie millimeter groot. Ze zijn geelglanzend of groen van kleur. Wat vooral bij hen opvalt, zijn de drie glanzende zwarte strepen op de bovenkant van het borststuk. Kortom, in principe een weinig opvallende vlieg. Maar helaas komen ze altijd massaal naar binnen. De meest effectieve bestrijding bestaat uit goed ventileren. Dus in het voorjaar, als ze binnen dreigen te komen, paar ramen tegen elkaar open zetten. Daarnaast, gewapend met de stofzuiger, de diertjes opzuigen. Red je dit niet, dan moet je toch even bellen met het Kenniscentrum Dierplagen (KAD). Dat geeft dan een uitgebreid advies welke biologische bestrijdingsmiddelen tegen deze insecten gebruikt kunnen worden. Daarnaast geven ze tips hoe je die middelen moet gebruiken en zeker ook wat je niet moet doen.

Echte tonderzwammen zijn zowel parasiet als saprofytm (foto: Gerard vd Cruys).

Welke soort paddenstoel?

Gerard van de Cruys zag een zwam op een dode boom en vroeg zich af wat voor soort zwam dit is. Dit soort zwammen zie je de laatste jaren meer dan voorheen in Nederland. Dit komt omdat we steeds meer echt bos zien. Een echt bos kent naast levende bomen ook omgevallen bomen en dode bomen. Voorheen werd alles opgeruimd, maar dat hoort niet in een echt bos. Dode bomen zijn een serieus onderdeel van een mooi echt bos, inclusief de daders. Dat zijn vaak zwammen. In dit geval de echte tonderzwam. Echte tonderzwammen zijn zowel parasiet als saprofyt. De naam echte tonderzwam is gebaseerd op het feit dat dit zwamvlees in het verleden werd gebruikt bij het vervaardigen van tondel of tonder. Dit is een reepje vlees van de echte tonderzwam. Dit is licht ontvlambaar materiaal. Mensen gebruikten dit vroeger voor het laten smeulen van vuur.

Een junikever (foto: Mirjam de Bakker).

Welk insect op de vensterbank?

Mirjam de Bakker vond op haar vensterbank een keversoort. Zij dacht aan zuidelijke gemaskerde kever, maar die komen (nog) niet voor in Nederland. Die kevers horen van oorsprong thuis in het zuidoosten van de Verenigde Staten. We hebben hier te maken met een echte inheemse kever en de naam is junikever.

Een junikever (foto: Saxifraga/Rutger Barendse).

Junikevers lijken op meikevers, maar zijn kleiner met maximale grootte van achttien millimeter. Als je heel goed kijkt naar de junikever, is deze kever mooi lichtbruin van kleur en is die helemaal bedekt met haren. Zoals de naam al aangeeft, komt deze kever voor in juni. Naast de meikever (in mei) en de junikever (juni) kennen we nog een kever met een maand in de naam, en dat is de julikever.

Een staartmees (foto: Vera Claessen).

Welke vogel?

Op de foto die Vera Claessen mij stuurde, zie je een vogeltje kijkend naar een autospiegel. Vera wilde graag weten welke vogel dit is. Ze heeft een van de mooiste vogeltjes uit de mezenfamilie gefotografeerd: de staartmees. Als je naar het vogeltje kijkt, valt meteen op dat de staart langer is dan het lichaam. Deze vogels lijken dan ook vaak op bolletjes met een staartje eraan. Gedurende de winterperiode leven deze sociale vogels altijd in groepjes. Blijft een van de staartmezen wat achter, dan is de groep zo sociaal dat ze wachten op die staartmees. Na die periode vormen zich paartjes. Het mannetje en vrouwtje bouwen vervolgens samen aan een prachtig bolvormig nest van korstmossen. Dit doen ze in dicht struikgewas, maar natuurlijk ook in een nestkastje. De opening van zo'n nestje heeft de grootte van de oude Nederlandse gulden.

Moet een nestkastje wel schoongemaakt worden?

Mira Schouteten vraagt zich af of nestkastjes schoongemaakt worden en zo ja wanneer? Zij geeft aan dit in de natuur ook niet gebeurt. Dat laatste klopt, maar nestjes in de natuur worden niet hergebruikt. Alle vogels die nesten maken, doen dit elk jaar op een andere plek in de buurt. Ze gebruiken nooit hetzelfde nest en bouwen elk jaar een nieuw nest. De meeste nesten vallen uiteen na een broedseizoen of worden hergebruikt doordat er dieren materialen uit weghalen. Nesten in nestkastjes blijven vaak zitten met daarin allerlei parasieten, zoals bloedluizen. Zodra de jonge vogels uit het ei gekropen zijn, gaan die parasieten inwerken op de jonge vogels en dat kan funest zijn bij die jonge vogels. Kortom: nestkastjes schoonmaken in de herfst of het najaar is de boodschap.

Bruine kikkers in de tuin - Michael de Vries

Er zit meer in je tuin dan je denkt. In dat verband dit keer een filmpje over bruine kikkers. Deze bruine kikkers komen hierin een voor een lekker in het zonnetje zitten. Vanaf een minuut en twintig seconden wordt het grappig, wanneer een derde kikker pardoes bovenop een andere kikker springt. Soms kijken kikkers dus ook niet goed uit waar ze springen!

Het mannetje en vrouwtje van de bruine kikker in de tuin op weg naar de vijver van de buren (foto: Frans Kapteijns).

Zelf had ik een duootje gezien (zie foto hierboven), die op weg was naar de vijver van de buren.

Zeesterren (foto: Monique Stokman via Pixabay).

Hoe kan dat, honderden zeesterren op het strand?

Monique Eggelmeijer zag op het strand bij ’s-Gravenzande honderden zeesterren op het strand. Ze vraagt zich af hoe dit kan. Ik weet niet in welke periode Monique dit gezien heeft, maar als het februari of maart is, is dit normaal. In de winter, bij een lage temperatuur van het water en met winterse stormen, raken zeesterren massaal los van mosselbanken. De koude tempraturen zorgen er dan voor dat de zeesterren versuft raken en meegevoerd worden. Ze hebben dan de kracht niet meer om zich ergens vast te zetten op de bodem. Bij een meer landinwaartse windrichting belanden ze dan op de stranden. Helaas kun je dan niets doen, want teruggooien heeft geen zin omdat ze dan toch weer op het strand belanden vanwege die sufheid. Rustig laten sterven op het strand is dan het beste.

Een mannetje en vrouwtje van de gehoornde metselbij (foto: Johan van Kuyk).

Welk soort bijen, of zijn dit hommels?

Johan van Kuyk stuurde mij een foto via Instagram waarop je twee bijen ziet. Je ziet hier een mannetje bovenop en vrouwtje van de gehoornde metselbij zitten. De naam hebben deze metselbijen te danken aan het hoorntje voor op de kop bij het vrouwtje. Deze metselbijensoort is een van de vroegste bijensoorten. Metselbijen komen bij een temperatuur boven de 10 graden al tevoorschijn. Dit kan al in februari zijn. Gehoornde metselbijen kun je heel vaak tegenkomen, omdat ze niet zeldzaam meer zijn. Ze maken hun nestjes in allerlei holle ruimtes en komen dan ook zeer snel op insectenhotels af. Vrouwtjes van de gehoornde metselbij kunnen steken, maar hebben slechts een heel kleine angel waardoor mensen dit niet eens merken.

Twee prachtige edelherten (foto: Han van Roosmalen).