Willem II wint in eigen huis, Top Oss verliest in laatste seconde

Willem II heeft zondagmiddag in de Keuken Kampioen Divisie een lastige wedstrijd tegen MVV Maastricht met 2-0 gewonnen. De andere Brabantse clubs bleven met lege handen achter. Helmond Sport beleefde een moeizame wedstrijd tegen FC Dordrecht zonder doelpunten. Top Oss verloor in de allerlaatste minuut van Telstar en ook FC Den Bosch beleefde opnieuw een nederlaag, met 3-2 tegen Heracles Almelo.

Helmond Sport - FC Dordrecht: 0-0

Weer wist de ploeg van trainer Bob Peeters geen hoge ogen te gooien in een uitwedstrijd. De wedstrijd kwam traag op gang en zowel Helmond Sport als FC Dordrecht zorgden voor weinig kansen. Alleen Jelle Glossink zorgde aan het eind van de eerste helft en in de slotfase voor wat spanning, maar hij wist het net niet te raken. Het bleef 0-0.

Willem II - MVV Maastricht: 2-0

In Tilburg stond Willem II tegenover MVV Maastricht. De ploeg van Reinier Robbemond scoorde al vroeg de 1-0, maar moest daarna hard vechten om die voorsprong te behouden. Toen de blessuretijd net was ingegaan, waren de mannen van Maastricht dichtbij de gelijkmaker, maar de bal kwam op de lat. Een halve minuut later zorgde Willem II-speler Joeri Schroijen voor de verlossende goal: 2-0.

Heracles Almelo - FC Den Bosch: 3-2

Al in de eerste minuut kwam FC Den Bosch op achterstand tegen Heracles Almelo. Maar met de rampzalige nederlaag van drie weken geleden in het achterhoofd, gaven de mannen van Den Bosch snel tegengas. Even later trok Rik Mulders de stand weer gelijk. Toch kwam Heracles aan het eind van de eerste helft weer op voorsprong en werd het door een eigen doelpunt van FC Den Bosch zelfs 3-1. Na de rust maakte FC Den Bosch het weer even spannend met een treffer van Möller, maar de stand bleef tot het fluitsignaal 3-2.

Telstar - Top Oss: 1-0

Al na een paar minuten spelen was het duidelijk dat Telstar de boventoon voerde. De thuisploeg kreeg meerdere kansen, maar Top Oss kwam met de schrik vrij. Na de rust leken de Ossenaren weer op krachten gekomen, maar de ploeg wist de bal niet in het net te krijgen. Ook bij Telstar bleven nieuwe kansen uit en lange tijd leek de wedstrijd in een 0-0 gelijkspel te eindigen. Maar in de allerlaatste seconde verloor TOP Oss alsnog het duel door een late treffer van Glynor Plet.