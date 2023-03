Overlijden Paul Rüpp: 'Een mens met een warm hart'

Een man met een groot hart. Zo omschrijven velen CDA-politicus Paul Rüpp. Dat de burgemeester van Maashorst niet lang meer te leven had, was bekend. Maar dat het einde zo snel naderde, is bij veel mensen zondag als een schok binnengekomen. "Het overlijden van Paul raakt mij", zegt commissaris van de Koning Ina Adema.

“Het is triest. Dit had niemand zo snel verwacht”, zegt Maurits van den Bosch, fractievoorzitter van het CDA in Maashorst. “Veel mensen kennen hem als een enorm ervaren bestuurder, maar ook als een integer en warm mens”, zegt Van Den Bosch. “En zo heb ik hem ook in mijn gedachten. Een bestuurder die dingen wilde bereiken, maar ook met een hart voor mensen.”

Rüpp was tot voor kort nog burgemeester van de gemeente Maashorst en een prominent CDA-politicus in Brabant. Eind vorig jaar werd bij hem een ongeneeslijke vorm van blaaskanker ontdekt met uitzaaiingen. Zondag overleed hij.

Ook Ina Adema, de commissaris van de Koning, is geraakt. “Ik heb hem leren kennen als een man met een groot hart voor Brabant en een enorme inzet", reageert ze.

"Bouwen, bouwen, bouwen was zijn motto en dat is nog steeds belangrijk. Hij had een scherp intellect, gevoel voor humor en een grote kennis van literatuur en geschiedenis. Bovenal was Paul open en plezierig in de contacten, met een warm hart voor mensen.”

Paul Rüpp was van 2009 tot 2017 voorzitter van voetbalclub UDI’19 in Uden. Mark van de Burgt was daar in die tijd penningmeester en werkte veel met Rüpp samen. “Hij was een druk bezet man, maar als er stront aan de knikker was, was hij er", vertelt hij.

Rüpp zorgde er mede voor dat CSU de nieuwe hoofdsponsor van de club werd. “Dat waren mooie tijden voor UDI.” En hij maakte zich er hard voor dat de commissie Sportiviteit en Respect' werd opgericht. Dat was naar aanleiding van de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen, die in 2012 na een wedstrijd in Almere werd aangevallen.