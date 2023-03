In een huis aan de Gerardus Majellastraat in Dongen woedde zondagnacht brand. In het huis bevonden zich op dat moment twee bewoners. Zij hadden last van de rook en zijn nagekeken door ambulancepersoneel.

De brandweer was snel aanwezig en had het vuur snel onder controle. Schade groot

De schade aan het huis is groot. Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht.

Vanwege de brand in Dongen werden diverse hulpverleners opgeroepen (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).

Bij de brand in het huis in Dongen kwam veel rook vrij (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).