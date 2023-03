Urenlang problemen op de A27 en A58 na ongelukken

Het verkeer moest maandagochtend rekening houden met veel vertraging op de A27 van Breda richting Gorinchem en de A58 van Tilburg richting Eindhoven. Op beide wegen werd een rijstrook afgesloten na een ongeluk.

Het ongeluk op de A27 gebeurde rond kwart voor zeven bij Gorinchem. De afsluiting van de linkerrijstrook daar leidde rond kwart over zeven tot een elf kilometer lange file vanaf Geertruidenberg. De ANWB waarschuwde voor meer dan een uur vertraging en adviseerde het verkeer richting Zuid-Holland om te rijden via Waalwijk over de A59 en de A2.

Nog een ongeluk op de A27

Om tien voor halfacht werd die afgesloten rijstrook weer vrijgegeven, maar het duurde nog tot negen uur voordat de file was opgelost. Rond acht uur stond er nog altijd dertien kilometer file vanaf Geertruidenberg.

Het ging ook mis op de weg van Gorinchem richting Breda. Daar werd na een botsing, die rond kwart over zeven 's ochtends plaatsvond, de linkerrijstrook afgesloten bij Oosterhout-Zuid. Dit leidde rond halfacht tot een acht kilometer lange file vanaf Geertruidenberg, maar deze rijstrook werd alweer snel vrijgegeven.

Botsing vier auto's

Op de A58 ging het mis ter hoogte van Best. Daar botsten vier auto's op elkaar. Ook daar werd de linkerrijstrook afgesloten. Dit leidde rond halfacht tot een twaalf kilometer lange file vanaf Moergestel, goed voor bijna anderhalf uur vertraging.

Ook hier werd een omleiding ingesteld. Verkeer richting Eindhoven werd aangeraden over Den Bosch te rijden via de A65 en de A2. Vlak na acht uur werd de afgesloten rijstrook weer vrijgegeven en rond halfnegen waren de problemen op deze weg verleden tijd.