Aardbeving geregistreerd in Mariahout: 1,9 op de schaal van Richter

In Mariahout is zaterdag rond tien voor halfelf een aardbeving van 1,9 op de schaal van Richter gemeten. Dat meldt het KNMI maandagochtend. Grote vraag is of inwoners van Mariahout iets gemerkt zullen hebben van de beving. Aardbeving kunnen worden gevoeld vanaf kracht 1,5 tot 2.

"De beving is goed opgepikt door ons netwerk en ook op stations in België die vlakbij de grens liggen", vertelt Läslo Evers. Hij is hoofd van de vakgroep seismologie van het KNMI.

"De laatste beving, in 1999, was heel dichtbij de huidige plek."

De laatste keer dat in de buurt van Mariahout een aardbeving werd gesignaleerd was in 1999. "Die was heel dichtbij de huidige plek. Die had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. En in 1932 bij Erp, niet ver van Mariahout, met een kracht van 3,0." Die bevingen werden gelinkt aan de Peelrandbreuk. Dit is een geologische breuklijn vlakbij de Peel. Die loopt grofweg van Roermond tot Oss. Deze breuklijn scheidt de hoger gelegen Peelhorst van de langzaam naar beneden zakkende Roerdalslenk.

"De diepte is vastgesteld op een kilometer."

Wat mensen merken van zo'n beving is afhankelijk van de diepte waarop de beving plaatsvindt, legt Läslo uit. "De diepte is dit keer vastgesteld op een kilometer, maar daar zit een grote onzekerheid in. Het kan best dieper zijn geweest. Bij een diepte van een kilometer bevind je je op de grens van wat voelbaar is. Het kan dus zijn dat mensen hier wel iets van gevoeld hebben. Maar als de beving een stuk dieper plaatsvond, voel je die niet meer." De beving in Mariahout valt dus in het niet bij de recente bevingen in de provincie Groningen, waar de afgelopen jaren bevingen werden vastgesteld tot 3,6 op de schaal van Richter.