Zwaargewonde bij ongeluk in Waalwijk: auto belandt in sloot

Bij een aanrijding in Waalwijk is maandagochtend een zwaargewonde gevallen. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk waarbij twee auto's betrokken waren, gebeurde iets na elf uur op de kruising van de Vijzelweg met de Kleiweg.

Een van de twee auto's belandde na de aanrijding in een sloot. Onduidelijk is of het slachtoffer in deze auto zat. De weg is afgesloten voor onderzoek.