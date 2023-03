Zwaargewonde bij ongeluk in Waalwijk: bestelbus belandt in sloot

Bij een botsing tussen een auto en een bestelbus in Waalwijk is maandagochtend een zwaargewonde gevallen. Het slachtoffer, een 60-jarige man uit Tilburg, is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om de bestuurder van de bestelbus. Het ongeluk gebeurde iets na elf uur op de kruising van de Vijzelweg met de Kleiweg.

De bestelbus belandde na de aanrijding in een sloot. De bestuurster en bijrijder van de andere auto kwamen volgens de politie met de schrik vrij. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt door de politie onderzocht. De Kleiweg is een beruchte weg waar eerder ongelukken zijn gebeurd. Afgelopen oktober bijvoorbeeld was het nog raak op de kruising van de Zijlweg met de Kleiweg. Bij een botsing tussen twee auto's raakten toen drie mensen gewond.

Foto: Iwan van Dun / SQ Vision.