'We gaan je missen', heel Twitter reageert op overlijden Thijs Slegers

Het overlijden van Thijs Slegers, de 46-jarige perschef van PSV, gaat veel mensen niet in de koude kleren zitten. Clubs, kennissen en fans zijn stil van het nieuws. Via social media betuigen ze hun steun aan zijn nabestaanden en uiten ze hun bewondering voor Slegers als mens.

Het verdrietige nieuws werd maandagmiddag door de Eindhovense club zelf naar buiten gebracht. "De club is in gedachten bij zijn familie en alle nabestaanden en wenst iedereen veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies", schrijven ze in een memoriam in hun website. Slegers werkte sinds 2015 als perschef voor de voetbalclub.

Voordat Slegers bij PSV aan de slag ging, volgde hij de club jarenlang voor voetbaltijdschrift Voetbal International. "Hier worden we even stil van op de redactie", twittert VI bij het bericht over Slegers' overlijden. Ook hoofdredacteur Freek Jansen reageert op Twitter.

Natuurlijk komt het nieuws bij de PSV-fans ook hard binnen. Vanaf het moment dat bekend werd dat Thijs aan acute leukemie leed, was de steun van de club en haar supporters groot.

Maar de lijst van bewonderaars is veel groter. Het zijn niet alleen kennissen, PSV'ers en voetballiefhebbers, maar ook veel mensen die hij via zijn ziekte bereikte. Slegers kreeg namelijk veel bekendheid met zijn oproep om stamceldonor te worden, nadat hij zelf uitbehandeld was van zijn acute leukemie. De reactie die daarop volgde, was enorm.

De voetbalwereld is een klein en veel journalisten en medewerkers kennen elkaar goed. Commentator Mark van Rijswijk probeert de perschef daarom in een paar woorden te vangen.