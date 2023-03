Man aangehouden voor brand in woonwagen waarbij vier gewonden vielen

Voor de brand in een woonwagen in Bergen op Zoom zondagavond heeft de politie een man van 47 uit die plaats opgepakt. Hij wordt verdacht van brandstichting. Bij de brand aan de Callandweg raakten vier mensen gewond, waaronder de aangehouden verdachte, twee bewoners van de woonwagen en een vrouw van 73 die op bezoek was. Zij werden allemaal naar het ziekenhuis gebracht.

De 73-jarige vrouw en de verdachte raakten volgens de politie zwaargewond. De politie houdt rekening met een conflict in de relationele sfeer. De verdachte werd zondag op de plek van de brand aangehouden. Zodra het mogelijk is, wordt hij verhoord. Flinke rookpluimen

De melding van de brand kwam rond half zeven bij de hulpdiensten binnen. In de omgeving waren flinke rookpluimen te zien. Bij aankomst bleek de woonwagen volledig in brand te staan. De woonwagen is door de brand verwoest.