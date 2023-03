Brabants Boekske vraagt subsidie een week te laat aan, maar er is ook hoop

Cor Swanenberg (81) uit Berlicum heeft nooit een stuiver verdiend aan het Brabants Boekske. En toen wees het Prins Bernhard Cultuurfonds ook nog eens een subsidieaanvraag af omdat die een week te laat was ingediend. "Ik dacht dat het ophield te bestaan, maar inmiddels zijn we bijna uitverkocht", vertelt de dialectfanaat.

Dat is in 2023 niet meer te doen. Het papier is te duur, drukwerk is niet te betalen en het animo is laag. Als de club tot overmaat van ramp ook nog een week te laat is met het insturen van een belangrijke subsidieaanvraag, lijkt het doek voor het boekske te vallen.

"We zagen het heel somber in", vertelt Cor Swanenberg. Voor hem zou dit sowieso écht de laatste editie zijn. Hij vindt het wel mooi geweest. Na een paar maanden aan het infuus, wekt Jan Luysterburg het boekske in februari weer tot leven. Hij regelt een geldschieter om de uitgever te betalen. "Inmiddels hadden we er best wel wat publiciteit mee gekregen", vertelt hij.

De passie en het doorzettingsvermogen van de club trekken de aandacht en zorgen voor bewondering. Jan schuift aan bij talkshow KRAAK en komt met zijn verhaal in de krant. En ondertussen stromen de aanvragen voor het boekske binnen.