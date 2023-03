Dassen bij Esch definitief vertrokken, ook burcht in Vught lijkt verlaten

Alle dassen die de afgelopen tijd onder het spoor bij Esch woonden, zijn daar inmiddels vertrokken. Dat laat een woordvoerder van ProRail weten. Ook in Vught lijkt de burcht inmiddels verlaten.

Zondag meldde de spoorwegbeheerder al dat zo goed als zeker alle dassen uit Esch waren vertrokken. De afgelopen dagen werden al maatregelen getroffen om de dieren te verjagen. Zo werd het gras gemaaid om het gebied minder aantrekkelijk te maken. Ook plaatste ProRail kleppen op de holen, zodat de dassen er nog wel uit, maar niet meer in konden.

Nu is dus duidelijk dat inderdaad alle dieren zijn vertrokken. Inmiddels zijn alle gaten in Esch dichtgemaakt en wordt speciaal gaas gelegd, zodat de dassen ook niet meer terug kunnen komen.

Vught

Eerder op de dag werd duidelijk dat ook in Vught een burcht onder het spoor is gevonden. Volgens de woordvoerder van ProRail gaan ook hier de werkzaamheden voorspoedig. "Inmiddels hebben we 15 van de 17 holen dichtgemaakt. Die laatste twee laten we, net als in Esch, nog 24 uur open. Zo krijgen de dassen de kans om zelf te vertrekken."

Dinsdag zullen ook hier de laatste holen afgesloten worden. Als alles volgens planning verloopt, hoopt ProRail dat eind van de werkweek alle werkzaamheden zijn afgerond. Of de treinen dan ook weer kunnen gaan rijden, is nog niet helemaal zeker.