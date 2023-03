Beste limoncello komt wéér uit Brabant: 'Willen allergrootste worden'

Limoncello een écht Italiaans drankje? Nou, noem het ondertussen gerust een typisch Brabants goedje. Voor de vierde keer op rij zijn het namelijk provinciegenoten die er met de titel 'Lekkerste limoncello ter wereld' vandoor gaan. Het geheim? "We dachten gewoon: dit moeten we ook een keer maken."

Nadat eerder Geert Wernaart uit Veldhoven, Wietse de Boer uit Den Bosch en de Bredase broertjes Koreman er met de felbegeerde titel vandoor gingen, is de eer dit jaar aan de Eindhovense vrienden Harrie en Nick. De prijs wordt uitgereikt tijdens de International Wine & Spirit Competition in Londen.

Het idee om zelf limoncello te gaan maken, ontstond na een etentje in een Italiaans restaurant. Toen ze daar het drankje dronken, dachten ze: dat kunnen wij zelf nog beter. Thuis in de keuken gingen ze met de ingrediënten aan de slag. Het resultaat lieten ze proeven door vrienden en familie. Die waren enthousiast en ondertussen loopt hun bedrijfje goed.

Origineel recept

Harrie vertelt dat hij op vakantie in Italië in een restaurant met twee vrouwen aan de praat raakte over zijn liefde voor limoncello. Hij gooide al zijn charmes in de strijd en kreeg zowaar een origineel Italiaans recept. Dat dient als de basis voor hun drankje.

In een klein bedrijfspand langs het spoor in Eindhoven wordt het citroendrankje veelal in de avonduren en in het weekend geproduceerd. Het moet allemaal in hun vrije tijd, want ze hebben er allebei nog een baan naast. Niet dat dat de ambities in de weg zit. Ze willen namelijk de grootste van Nederland worden.