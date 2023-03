Dit zijn de langstzittende burgemeesters van Brabant

Paul Verhoeven gaat begin volgend jaar met pensioen, na liefst achttien jaar als burgemeester van Heeze-Leende. Dat kondigde hij maandag aan tijdens de raadsvergadering. Met drie ambtstermijnen hield hij het bijna net zo lang vol als zijn collega Hans Gaillard die zaterdag na twintig jaar de ambtsketen neerlegt in Son en Breugel. Samen zijn op dit moment de langstzittende burgervaders van Brabant. Maar zijn het de recordhouders van Brabant? Dat niet.

Zo ging ook burgemeester Michel Marijnen in 2010 na twintig jaar als burgemeester van Roosendaal met pensioen. Marijnen kwam in 2008 regelmatig landelijk én internationaal in het nieuws, omdat hij alle coffeeshops sloot. Mede daardoor werd hij in het tijdschrift Binnenlands Bestuur uitgeroepen tot beste burgemeester van Nederland.

Een paar jaar later, in 2017, versloeg Ton Rombouts het record van Marijnen door na 21 jaar als burgemeester van Den Bosch af te treden. In die 21 jaar maakte hij onder meer de rellen in de Graafsewijk mee. De rellen, die drie dagen duurden, ontstonden nadat een politieagent een supporter van FC Den Bosch had doodgeschoten.

Rombouts kwam in 1996 naar Den Bosch. Daarvoor was hij de jongste burgemeester van Nederland, in de toenmalige gemeente Wouw. Hij is ook burgemeester van Boxtel geweest.