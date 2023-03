Bomvolle Kuip staat stil bij overlijden Thijs Slegers: 'Kippenvel'

Voorafgaand aan de wedstrijd Nederland tegen Gibraltar, stond een volle Kuip maandagavond stil bij het overlijden van Thijs Slegers. De perschef van PSV overleed eerder op de dag op 46-jarige leeftijd, na een jarenlange strijd tegen leukemie.

Het was een indrukwekkende minuut stilte voorafgaand aan de interland. Slegers maakte begin februari bekend dat hij ongeneeslijk ziek was. In datzelfde bericht riep hij volgers op om stamceldonor te worden en daar werd massaal gehoor aan gegeven. Duizenden mensen meldden zich aan bij Matchis, het Nederlands centrum voor stamceldonoren.