Verlanglijstje voor nieuwe coalitie: 'Bouwen voor studenten en nachtbussen'

Jongerenafdelingen van zes Brabantse partijen hebben een verlanglijstje gestuurd naar de verkenner die probeert een nieuwe provinciale coalitie te vormen. Ze willen allemaal minder stikstofuitstoot, maar ook dat er meer voor studenten gebouwd worden. Verder vragen ze om goed openbaar vervoer, waaronder een 'thuisbrengbus' die 's nachts van de grote steden naar de kleinere dorpen rijdt.

De jongeren van de VVD, Volt, PvdA, GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren willen dat er in het coalitieakkoord uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met jonge Brabanders. “Het is belangrijk dat de stem van jongeren wordt gehoord."

De provincie moet ook aandringen op meer nachttreinen tussen Brabant, België en Duitsland, zegt Bjorn Beijnon, voorzitter van de Brabantse Volt.

Bals stelt dat de jongerenafdelingen het eens zijn over de doelen, al zijn ze het niet altijd eens over de gewenste aanpak. Neem het verlagen van de stikstofuitstoot. "Over hoe dat moet kunnen we verschillen, maar dat die uitstoot omlaag moet is voor ons allemaal duidelijk."