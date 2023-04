Klompvoet of niet, Bart gaat 42 kilometer hindernislopen met de Viking Run

1/6 Bart van Lith komt over de finish tijdens zij eerste Iron Viking Run in 2021 (foto: Bart van Lith)

Bart van Lith (30) is geboren met klompvoeten. Als kind in Herpen werd hij daarmee gepest. Als volwassene in Oss probeert hij die littekens te helen en er kracht uit te putten. Dat lukt hem uitstekend. Dankzij een ijzeren sportdiscipline en doorzettingsvermogen staat hij 6 mei klaar voor de Iron Viking Run in het Belgische Gent. Een hindernisloop van 42 kilometer. "Ik heb een zwarte bladzijde uit mijn jeugd omgeslagen."

Bart strijdt vanaf de geboorte tegen zijn beperking. Zijn voeten staan naar beneden gericht en de tenen wijzen richting het andere been. Die afwijkende stand lijkt op het uiteinde van een golfclub, vandaar de naam clubfoot. In het Nederlands verbasterd tot klompvoet. Dertien operaties rijgen zijn jeugdherinneringen aan elkaar.

De drang om zich te bewijzen sleet op latere leeftijd langzaam. De noodzaak om te bewegen ook. "Zelfs naar de winkel lopen, was vaak al te veel. Het maakte me onzeker. Ik voelde me een grijze muis, altijd stil in een hoekje."

Bart veranderde van puber in een man, de man werd een kolos. "Een groepsreis in Zuid-Afrika was het kantelpunt. We zouden een trektocht maken per paard. Iedereen moest vooraf op de weegschaal om het juiste paard te bepalen. De teller stond voor mij stil op 110 kilo."

Dat getal beukte tegen zijn bevattingsvermogen. Met een klap was er het besef: "Als ik wil veranderen, moet dat nu." Bart past zijn levenspatroon aan. De vrijblijvende fitness veranderde in een Spartaans regime. Voor iedereen uit, om zes uur in de ochtend trainen en daarna aan het werk als technisch tekenaar. Hij draait er zijn hand tegenwoordig niet voor om. Met dank aan zijn personal coach Lester Veerman die hem enorm weet te motiveren.