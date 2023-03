Ton gaat afgebrande wereldboom redden: 'Gezonde takken transplanteren'

Boomspecialisten zetten alles op alles om de monumentale wereldboom in Eindhoven te redden. De boom van ongeveer 262 jaar oud werd vorig jaar zomer flink beschadigd door brand. Een deel van de zwartgeblakerde boom is nog in leven. Specialisten ‘transplanteren’ dinsdag gezonde delen naar de de stam en de wortels van de boom. “Dit is op deze manier bij zo’n oude boom nog niet eerder geprobeerd. Als we het niet proberen weten we zeker dat het niet lukt.”

“Het is een plataan en hij heeft de naam ‘Gevlekte zuiderling’. Hij is nu wel erg zwartgevlekt geworden,” zegt Ton Stokwielder van Stichting de Wereldboom. De plataan in het stukje natuur Het Wasven in Eindhoven is een van de negen wereldbomen in Nederland. “Dat betekent dat er een plek omheen is gecreëerd zodat de boom wel duizend jaar oud kan worden. Dat heeft 'm heel bijzonder gemaakt. Dat plan zetten we gewoon door.”

“Onder de boom lag een vlonder. Vaak waren er trouwpartijen. Op dit vlonder is een vuurtje gestookt. Het is in de fik gevlogen en daarna is er een zinderende hitte ontstaan.” Drie tieners werden voor de brand opgepakt. Om de boom te redden is een crowdfundingsactie opgezet en werd 11.000 euro opgehaald.