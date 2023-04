Toon bouwt kantoor op wielen: ‘Ik wil werken in de natuur’

Geen groot pand in de stad, maar een klein kantoortje middenin de natuur. Dat was de wens van Toon Iding (44) uit Vught. Bij gebrek aan kantoren in het bos of buitengebied, besloot hij zelf maar een 'tiny office op wielen' te bouwen. “Zo kan ik om de paar weken op een andere plek werken”, glundert Toon.

“Ik ben ooit begonnen met de timmeropleiding, dus ik ben wel handig”, zegt de 44-jarige ondernemer uit Vught terwijl hij aan het klussen is. Al een aantal weken is Toon bezig met zijn eigen kantoor op wielen. De parkeerplaats achter zijn huis in Vught heeft hij omgetoverd tot werkplaats. "Ik verdien mijn brood met het herontwikkelen en verduurzamen van bestaande gebouwen. Die kennis komt nu goed van pas."

"Ik wil regelmatig vanachter mijn laptop naar buiten kijken.”

Zijn vlijt wordt langzaam zichtbaar. Op een aanhanger staat het houten raamwerk van zijn tiny office. “Hier komt mijn bureau te staan”, zegt Toon wijzend. “Met twee ramen ervoor, zodat ik regelmatig vanachter mijn laptop naar buiten kan kijken.” Hij wil met zijn rijdende kantoor de natuur in. Van bossen en weilanden tot ecologische campings en boerderijen.

“In de natuur voel ik mij een stuk vrijer dan op een traditioneel kantoor.”

De Vughtenaar is als ontwikkelingsmanager altijd op zoek naar nieuwe en duurzame oplossingen. "Als ik in de natuur zit, raak ik geïnspireerd”, legt hij uit. “In de natuur voel ik mij een stuk vrijer dan op een traditioneel kantoor. Ik krijg niet de prikkels uit de stad, waardoor ik optimaal kan werken.” Het verduurzamen en vernieuwen laat Toon terugkomen in zijn eigen kantoor. Hij werkt uitsluitend met tweedehands en natuurlijke materialen. De dakplaten heeft hij overgenomen als restpartij, het raam komt uit een gesloopte villa in Breda en het isolatiemateriaal is van schapenwol. “Er is al zoveel verspilling in de wereld. Dat vind ik zonde en niet goed voor het milieu. Ik hergebruik daarom zoveel mogelijk materialen,.” Als zijn rijdend kantoor af is, wil hij zo duurzaam mogelijk gaan werken. “Op het dak leg ik een aantal zonnepanelen, zodat ik met groene stroom mijn laptop kan opladen en koffie kan zetten. In het kantoor komt een verwarmingselement, zodat het precies warm genoeg is. Zo voorkom ik dat ik te veel stroom gebruik.”

“Ik wil om de vier weken mijn kantoor verplaatsen.”

Toon heeft zijn kantoorpand in Den Bosch al opgezegd, dus hij heeft een strakke deadline. In mei moet zijn mobiele kantoor af zijn en dan gaat hij voor het eerst de natuur in. “Het eerste plekje weet ik al. Dat wordt op een erf in het buitengebied in Den Dungen.” Toon gaat met zijn tiny officie ook naar een camping in Bokhoven en het buitengebied in Cromvoirt. De komende weken gaat hij op zoek naar nog meer plekken in de omgeving van Vught. Zolang hij zijn kantoor maar op de fiets kan bereiken. “Ik wil om de vier weken mijn tiny office verplaatsen. Dat moet helaas wel met de auto, maar de rest van de tijd wil ik lekker op mijn fiets de natuur in.”