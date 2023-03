Milieugroep wil dat provincie natuurvergunning piekbelasters intrekt

Als het aan milieugroep MOB ligt, worden de natuurvergunningen van zeker veertig boeren ingetrokken. Ook een aantal veehouders in Brabant zou volgens de groep moeten stoppen. MOB wil dat de overheid zo harder optreedt tegen grote stikstofuitstoters. Gebeurt dat niet, dan stapt de milieugroep naar de rechter.

Op dit moment is de aanpak vanuit de provincies nog te vrijblijvend. Dat laat MOB weten aan het NRC. De milieugroep richt zich op in totaal veertig veehouders in Brabant, Gelderland, Limburg en Overijssel. Om hoeveel boeren het in onze provincie gaat, is nog onduidelijk.

Wel noemt MOB kwetsbare natuurgebieden die in het geding zijn. Het gaat om de Brabantse Wal, Kampina, de Oisterwijkse Vennen en de Grote Peel in Noord-Brabant en de Deurnsche Peel. In deze gebieden moet 'snel worden ingegrepen' omdat de natuur daar zwaar lijdt onder de stikstofneerslag, zo voert MOB aan.

Als de provincies niet meegaan in de eis, stapt MOB naar de rechter. Dat zou overigens niet de eerste keer zijn. Eerder vocht de groep, onder aanvoering van voorzitter Johan Vollenbroek, al met succes het Programma Aanpak Stikstof (PAS) aan. Daardoor werden de vergunningen van honderden PAS-melders ingetrokken.