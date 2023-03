Brand bij autogarage Boxmeer, showroom staat vol met rook

In een autogarage aan de Handelsstraat in Boxmeer is dinsdagavond rond kwart over negen brand uitgebroken. De showroom staat vol rook en ook uit het dak komt rook, zegt een 112-correspondent.

De brandweer is met meerdere ploegen uitgerukt. Zo zijn er twee meetploegen, twee tankwagenspuiten, een hoogwerker en waterwagens uit Cuijk en uit Limburg. Er zijn geen vlammen te zien. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand is nog niets duidelijk. Ook is niet bekend of de auto's nog verkoopbaar zijn.