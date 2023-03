Meeste klagers over boeteregen krijgen geld terug: 'Veel te onduidelijk'

De meeste automobilisten die bezwaar hadden gemaakt tegen een verkeersboete die ze in de Nieuwlandstraat in Tilburg kregen, hoeven die niet te betalen. Ze moesten 159 euro betalen omdat ze vanaf juli 2021 overdag niet meer die straat in mochten rijden. In een jaar werden 10.000 boetes uitgeschreven. Veel klagers vonden de situatie te onduidelijk.

De rechter in Tilburg geeft hen gelijk. Volgens hem was het inrijverbod veel te onduidelijk aangegeven tot de aanpassing van de straat in november.

Om het Dwaalgebied in het centrum van Tilburg autoluw te maken, stelde de gemeente in 2021 een inrijverbod in. Het laatste stuk van de Nieuwlandstraat, ook wel Radiopleintje genoemd, is alleen tussen zes en elf uur 's ochtends toegankelijk. Alleen automobilisten met een ontheffing mogen daar later op de dag ook rijden.

In juli en augustus 2021 was het inrijverbod niet aangegeven en kon je als automobilist niet meer terug. Je reed eigenlijk een fuik in. In september en oktober was de situatie nog steeds erg verwarrend, oordeelde de rechter. Vooral ook omdat in die periode heel Tilburg volstond met waarschuwingsborden.

Mensen die in deze periodes een boete kregen van 159 euro krijgen hun geld terug. Vanaf 3 november 2021 was de verkeerssituatie volgens de rechter duidelijk genoeg, omdat de gemeente de weg had aangepast. De mensen die daarna nog een boete hebben gekregen, moeten gewoon betalen.

In het eerste jaar na het invoeren van het inrijverbod werden zo’n 10.000 boetes uitgeschreven via een verkeerscamera die alle kentekens registreert. In totaal leverde dat de staatskas zo’n 1,6 miljoen euro op.

In totaal maakten ruim 300 mensen bezwaar. De meeste van hen kregen hun bon in de eerste twee periodes, toen de situatie nog te onduidelijk was en zij krijgen dus hun geld terug. Automobilisten die geen bezwaar hebben gemaakt, zijn sowieso hun geld kwijt.