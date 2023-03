Kudde schapen wandelt door Helmond

Je verwacht een kudde schapen niet zo snel in de stad. Toch was dit woensdag het geval in Helmond.

SP-raadslid Dirk van Dam kwam de kudde schapen tegen in de Molenstraat. De schapen liepen in de richting van de kruising met de Penningstraat en de Pastoor van Leeuwenstraat. Van Dam vraagt zich af waar de schapen vandaan kwamen én waar ze naartoe gingen. De Molenstraat loopt parallel aan de drukke N270, die dwars door Helmond loopt. In de buurt zijn geen weilanden of grote grasvelden. "De schapen waren heel rustig, dus het leek alsof ze hier vaker lopen", zegt Van Dam. Het gebeurt vaker dat een kudde schapen zich over de openbare weg verplaatst. De dieren wandelen dan onder begeleiding van een herder en herdershond naar een ander stuk grond dat moet worden begraasd. In de video boven dit artikel zie je hoe de schapen door de Molenstraat wandelen. Weet jij waar de schapen vandaan kwamen en waar ze naartoe gingen? Laat het ons weten!