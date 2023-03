Alle voetsporen van Vincent van Gogh staan nu in een atlas van Brabant

Als Vincent van Gogh nog leefde, zou hij donderdag 170 jaar oud zijn geworden. Helaas werd hij maar 37. Een groot deel van zijn korte leven liet hij zijn voetsporen achter in Brabant. Sommige van die plekken zijn te zien op zijn schilderijen en schetsen, maar lang niet allemaal. Een team deskundigen onderzocht waar Van Gogh in zijn jeugd kwam en waar hij zich ontwikkelde als kunstschilder. Al deze plekken zijn verzameld in de Atlas van Gogh die woensdag is gepresenteerd.

Maar Van Gogh hield als kind al van wandelen. Het Brabantse landschap was voor hem een blijvende bron van inspiratie. Zo staan ook de landgoederen De Moeren, Buisse Heide en Wallsteijn in de atlas.

In de Atlas Van Gogh Brabant staan nu 46 plekken in Brabant die zich Van Gogh Monument mogen noemen.

Een onbekende plek is het oude witte huis van goudsmid Antoon Hermans aan de Keizersgracht in de binnenstad van Eindhoven. Op het eerste oog een onopvallend bedrijfspand.

Van Gogh tekende er zelf ook. Vanuit het raam maakte hij een schets van de Sint Catharinakerk in de binnenstad. De goudsmid nam later ook schilderlessen van Van Gogh, in zijn atelier in Nuenen. de Eindhovenaar leende hem zelfs antieke spullen die hij later zou gebruiken voor een beroemd stilleven.

Er bestonden al talloze boeken over Van Gogh, maar nog geen atlas. Helewise Berger: "Nog nooit is in kaart gebracht waar nu nog is te zien waar Van Gogh in Brabant ooit was. We hebben die 46 plekken aangevuld met foto's, landkaarten en tekeningen. Zo krijg je echt een beeld van nu en toen. Ik ben echt trots op het resultaat."