Anja van Loon straalt na eerste rit in racetruck voor Dakar: 'Echt vet!'

Anja van Loon (38) uit Eersel leverde in januari met de buggy een uitstekende prestatie in haar eerste Dakar Rally. Maar ze droomt groter en wil in 2024 als eerste Nederlandse vrouw in een racetruck aan de start staan van de zwaarste rally ter wereld. Met een volledig vrouwelijke crew oefende Anja woensdag voor het eerst op een militair oefenterrein in Polen.

Een grote glimlach siert de mond van Anja van Loon als ze uit de racetruck stapt. Voor het eerst zat ze achter het stuur van een Iveco Powerstar en scheurde samen met navigator Floor Maten en monteur Suzanne Peek door het zand in Zielona Gora. "Het is echt heel vet", zegt Anja nog vol adrenaline van de eerste uurtjes in de racetruck. "Het is niet te vergelijken met het rijden in een buggy. Het is veel mooier dan ik had gedacht!"

"Met Gerard de Rooy als leermeester kan ik me geen betere wensen."

Het is goed om te zien hoe Anja van Loon haar droom aan het najagen is. De passie, de wil en het plezier stralen er vanaf. Ze wil net als haar overleden vader Fried van de Laar en haar broers Ben en Jan de Dakar Rally uitrijden in een vrachtwagen. "Dit is iets wat ik al heel lang heel graag wil. Eigenlijk al vanaf het moment dat ik in 2012 de servicewagen voor mijn vader reed in de Dakar Rally. Ik heb vandaag weer een stap vooruit gezet en dat voelt goed." De eerste kennismaking met de Iveco Powerstar is haar goed bevallen. Ze rijdt momenteel nog in een geleende truck van Team de Rooy, maar zal spoedig als eerste vrouwelijk teamlid haar eigen vrachtwagen krijgen. "Ik heb al sinds mijn achttiende jaar mijn groot rijbewijs", vertelt Anja. "Maar rijden is een racetruck is toch stugger dan ik dacht. Maar na de eerste ronde was ik al helemaal vertrouwd met de vrachtwagen." Anja krijgt ook professionele hulp in Polen om zich de truck eigen te maken. Niet minder dan tweevoudig Dakar-winnaar Gerard de Rooy reed een rondje mee. "Een betere leermeester kan ik me niet wensen", zegt Anja daarover. "Ik heb dan ook meteen veel geleerd."

"De tanks kwamen op ons af en eentje richtte zelfs de loop op ons."

Wat de onderneming van Anja echt uniek maakt, is het feit dat ze in 2024 met een compleet vrouwenteam de Dakar Rally zal rijden. Ook in de cabine vond woensdag een vuurdoop plaats. Het klikt gelukkig met navigator Floor Maten en monteur Suzanne Peek. "We hebben als meiden onder elkaar meteen veel lol gehad", vertelt Van Loon. "We zijn op een militair oefenterrein en daar rijden zo'n vijftien tanks rond. Die crossen overal dwars doorheen, dus die moeten we zien te ontwijken. De tanks kwamen echt van allerlei kanten op ons af en eentje richtte zelfs de loop op ons. Nou, wij lagen helemaal in een deuk. Dat is toch wel bijzonder." Aan het einde van de middag wachtte er misschien nog wel de grootste uitdaging voor de drie meiden. Het wisselen van een band, iets wat belangrijk is in de Dakar Rally, zou weleens een probleem kunnen zijn. Een band weegt namelijk 150 kilo. "Maar het ging keigoed", laat Anja nog weten. "We kregen de band opgetild en verwisseld! Ik heb nu 100 procent meer vertrouwen dat het ons allemaal gaat lukken."