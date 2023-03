Vrouw (73) overleden na brandstichting in woonwagen

De 73-jarige vrouw uit Bergen op Zoom die zondagavond zwaargewond raakte bij een brand in een woonwagen, is overleden. Dat meldt de politie woensdag. In totaal raakten bij de brand vier mensen gewond. Het dodelijke slachtoffer was geen bewoner, maar kwam kijken wat er aan de hand was.

Agenten hielden zondagavond al een man (47) uit Bergen op Zoom aan voor de woonwagenbrand aan de Calandweg. Hij wordt verdacht van brandstichting. Daarbij raakte hij gewond. Ook de twee bewoners liepen verwondingen op. De politie houdt rekening met een ruzie in de relatiesfeer. De verdachte werd zondag op de plek van de brand opgepakt. Zodra het mogelijk is, wordt hij verhoord. De woonwagen is door de brand verwoest.