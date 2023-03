Duizenden erectiepillen en drugsketels gevonden in garagebox

In een garagebox in Nistelrode hebben gemeentewerkers en agenten dinsdagmiddag een stevige vondst gedaan. Zo ontdekten zij in de schuur spullen om harddrugs mee te maken én duizenden erectiepillen.

De gemeente controleerde de garagebox aan het Loo, nadat er eerder brand woedde. Agenten werden gewaarschuwd, omdat er een sterke chemische anijsachtige lucht hing. Dat duidt op een mogelijke productielocatie van harddrugs. Deskundigen van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen kwamen naar Nistelrode om veilig de garagebox in te kunnen lopen. Daar zagen zij onder meer ketels en chemicaliën voor het maken van harddrugs. Alle spullen zijn weggehaald. Dat geldt ook voor duizenden erectiepillen en kilo's andere drugs die er lagen.